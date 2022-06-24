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تواصل الجهود لتسوية الأزمة في السودان

تواصل الجهود لتسوية الأزمة في السودان
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

عقدت الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني اجتماعا أمس الخميس، مع تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، في إطار سعيها لإيجاد حلول عملية للأزمة السياسية السودانية.

العالم - السودان

وقالت البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "إن الآلية الثلاثية للاتحاد الإفريقي والإيقاد ويونيتامس اجتمعت مع قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وناقش الاجتماع العملية السياسية وآفاق الحل".

وقالت قوى الحرية والتغيير إن الاجتماع تم بحضور رئيس الآلية فولكر بيريتس، ومحمد بلعيش وإسماعيل وايس.

وبحث الاجتماع سير العملية السياسية والعمل على إنجاحها، وتم طرح العديد من النقاط من قبل قوى الحرية والتغيير.

وأمنت الجلسة على استمرار التواصل والتعاون من قبل الحرية والتغيير مع الآلية الثلاثية لتحقيق مطالب الشعب.

وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى التزامها بالعمل على إنجاح عملية سياسية تؤدي لتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها إقامة سلطة مدنية كاملة.

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