الأردن.. إطلاق اسم إيمان إرشيد على قاعة في العلوم التطبيقية

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وأشار المباشر إلى وقفة حداد يوم الأحد المقبل داعيا جميع العمداء إلى وقفات تضامنية ردا على الجريمة المرتكبة بحق إرشيد، وذلك وفق تصريح لقناة المملكة.



وأقدم أحد الاشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، إذ نتج عن ذلك اصابتها ولم تفلح جهود انقاذها. وما لبثت ان فارقت الحياة.



ولاذ القاتل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته والقاء القبض عليه. ووفق ما روى شهود عيان فان قاتل الطالبة، اطلق باتجاهها 5 رصاصات؛ أصابتها واحدة منها في الرأس. وكان يرتدي القاتل "طاقية رأس".



من جانبه، دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الجميع لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية، بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية.



وأكد أن تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها، لافتا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا.