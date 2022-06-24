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الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصین بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصین بفيروس كورونا
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن تسجيل وفاة شخصین بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد الى 141 الفا و379 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 232 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد الى 7 ملايين و235 الفا و928 شخصا.

وأضافت أن 228 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 61 الف و352 شخصا لغاية الآن.

وحول عملية التطعيم العام ضد فيروس كورونا الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية في بيانها الجمعة، توزيع 150 مليونا و293 الفا و847 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) على صعيد البلاد.

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