الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة منذ المقاطعة.. أمير قطر يزور مصر اليوم

لأول مرة منذ المقاطعة.. أمير قطر يزور مصر اليوم
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر دبلوماسية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور مصر الجمعة، في أول زيارة له للقاهرة منذ أن اتفق البلدان العام الماضي على إنهاء مقاطعة طال أمدها.

العالم - قطر

وأضافت المصادر أن الشيخ تميم، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعاً رسمياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت.

والتقى الشيخ تميم بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي.

ولم يرد بعد تعليق من السلطات القطرية.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة، والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري في مارس آذار إن القاهرة والدوحة اتفّقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.

روابط ذات صلة

قطر تسعى للحصول على عقد غاز طويل الأمد من الاتحاد الأوروبي

خلال افتتاحه منتدى اقتصادي.. أمير قطر يحذر من 'ركود عالمي'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برنامج تجسس إيطالي يخترق هواتف آبل وأندرويد

'هنية' يؤكد رفض 'حماس' سرقة الكيان الإسرائيلي لثروات لبنان البحرية

مشارکة إیرانیة نشطة في معرض 'هايتك' في سوريا

لأول مرة منذ المقاطعة.. أمير قطر يزور مصر اليوم

تركيا تخطط لشراء المقاتلة 'يوروفايتر تايفون' من بريطانيا

بالفيديو.. محاولات الكيان الاسرائيلي لتدمير العلاقات الإيرانية - التركية