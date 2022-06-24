لأول مرة منذ المقاطعة.. أمير قطر يزور مصر اليوم

العالم - قطر

وأضافت المصادر أن الشيخ تميم، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعاً رسمياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت.

والتقى الشيخ تميم بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي.

ولم يرد بعد تعليق من السلطات القطرية.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة، والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري في مارس آذار إن القاهرة والدوحة اتفّقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.