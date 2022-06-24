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كلمة الرئيس رئيسي في قمة بريكس: الأزمات الحديثة كالتغيرات المناخية وكورونا والصراعات الإقليمية تحتم على الدول أن تضاعف التعامل فيما بينها

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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