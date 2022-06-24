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هنية والنخالة: المقاومة خيار استراتيجي للتعامل مع الاحتلال

هنية والنخالة: المقاومة خيار استراتيجي للتعامل مع الاحتلال
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة ووفد قيادة الحركة.

العالم - فلسطين

وبحث الطرفان التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانًا ومكانًا والتهديدات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما جرى استعراض المتغيرات السياسية وجهود الاحتلال للتوغل في المنطقة عبر بوابة التطبيع وانعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتعامل مع الاحتلال.

وبحث الطرفان أوضاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء، وسبل توفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني أينما كان.

كما بحث اللقاء الجهود المبذولة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني.

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