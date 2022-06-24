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بدء عملية صب الخرسانة لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية

بدء عملية صب الخرسانة لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

بحضور محمد اسلامي مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية انطلقت عصر الجمعة اعمال صب الخرسانة للجزء الاول من جدار المفاعل للوحدة الثانية بمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد.

العالم - ايران

وقام مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بتفقد سير الاعمال التنفيذية لمشاريع محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد.

وتفقد إسلامي خلال الزيارة التي جرت عصر الجمعة ، مدى التقدم الحاصل في الاعمال الانشائية في الوحدتين 2 و 3 في محطة بوشهر النووية.

واطلع رئيس منظمة الطاقة الذرية في هذه الزيارة التفقدية، على عمليات تحسين التربة (بطريقة DSM) لمباني مولدات الديزل ، وتعزيز جدران مفاعل الوحدة 2 ، وعمليات التدريع في منطقتين من الموقع وعمليات الحفر والطمر في المنطقتين 5 و 6 من الموقع لاستبدال الطبقة الصخرية في الوحدتين 2 و 3 من هذا المشروع الوطني.

كما اوعز مساعد رئيس الجمهورية ببدء صب الخرسانة لجدران مبنى مفاعل الوحدة الثانية من سالب أربعة ونصف (تحت الارض) إلى صفر.

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بدء عملية صب الخرسانة لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية

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