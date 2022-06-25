وزير الدفاع الموريتاني: التحديات الأمنية تزداد تعقيدا في الساحل الإفريقي

العالم - موريتانيا

وأضاف حننه، خلال حفل تدشين المقر الجديد لوزارة الدفاع الموريتانية، في نواكشوط بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن "العالم يواجه تحديات أمنية جسيمة تزداد في منطقة الساحل الإفريقي حدة وتعقيدا بفعل ما تعانيه هذه المنطقة من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية".. مؤكدا أن الرئيس الغزواني كان في طليعة من أدركوا إعادة تأهيل الجيوش من أولويات ضمان الاستقرار والتنمية، ووضع التصور الإستراتيجي لبناء قدرات عسكرية كفيلة برفع التحديات المحدقة.

وأوضح أن هذا التصور، تعمل وزارة الدفاع الموريتانية جاهدة على تجسيده من أجل أن تعزز مكانة قواتنا المسلحة في المنطقة كنموذج للانضباط والمهنية والشجاعة والتضحية.