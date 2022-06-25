السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الموريتاني: التحديات الأمنية تزداد تعقيدا في الساحل الإفريقي

وزير الدفاع الموريتاني: التحديات الأمنية تزداد تعقيدا في الساحل الإفريقي
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، إن التحديات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي تزداد تعقيدا بفعل ما تعانيه من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية.

العالم - موريتانيا

وأضاف حننه، خلال حفل تدشين المقر الجديد لوزارة الدفاع الموريتانية، في نواكشوط بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن "العالم يواجه تحديات أمنية جسيمة تزداد في منطقة الساحل الإفريقي حدة وتعقيدا بفعل ما تعانيه هذه المنطقة من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية".. مؤكدا أن الرئيس الغزواني كان في طليعة من أدركوا إعادة تأهيل الجيوش من أولويات ضمان الاستقرار والتنمية، ووضع التصور الإستراتيجي لبناء قدرات عسكرية كفيلة برفع التحديات المحدقة.

وأوضح أن هذا التصور، تعمل وزارة الدفاع الموريتانية جاهدة على تجسيده من أجل أن تعزز مكانة قواتنا المسلحة في المنطقة كنموذج للانضباط والمهنية والشجاعة والتضحية.

روابط ذات صلة

دول الساحل الإفريقي تبحث نقل مقر قوتها العسكرية من مالي

موريتانيا عضوة بإدارة الجمعية العامة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية

الجزائر وموريتانيا توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة

موريتانيا تحظر الاجتماعات القبلية والشرائحية للحد من الطائفية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجغرافيا الجديدة التي أنشأتها إيران

باشاغا: أرحب بالبيان الأمريكي الأوروبي المشترك

وزير الدفاع الموريتاني: التحديات الأمنية تزداد تعقيدا في الساحل الإفريقي

ليبيا.. بارقة أمل من جنيف.. هل تسبق 'المصالحة' الدستور؟

شاهد بالفيديو.. اوروبا وامريكا اكبر الخاسرين في العقوبات على روسيا

آخر مستجدات كورونا والحمى النزفية والكوليرا في العراق