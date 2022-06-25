"قانون المتهم".. سلاح خصوم نتنياهو الأخير

العالم - لبنان

وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة في الكنيست تمهيداً لإعدادها للتصويت بالقراءات الثلاث، الأسبوع المقبل. وفي حال المصادقة النهائية على حلّ الكنيست، الأسبوع المقبل، ستجري الانتخابات العامة في موعد بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني المقبلين.

وفي حال جرى حلّ الكنيست الأسبوع المقبل، فعلى الأغلب أن تُجرى الإنتخابات يوم الثلاثاء في الأوّل من شهر تشرين ثاني المقبل (01/11/2022). في حين أنّه لا يوجد سوى مهلة 90 يوماً كحد أدنى لفترة الإنتظار بين حلّ الكنيست والإنتخابات التالية. ومن المتوقّع أنّه بعد الإنتهاء من إجراءات حلّ الكنيست تُغلق الهيئة العامة وتتحوّل الحكومة إلى حكومة إنتقالية برئاسة يائير لبيد. وعليه فإنّه سيكون أمام حزب الليكود فرصة أخيرة لتقديم إقتراح يوم الأربعاء المقبل لاستبدال حكومة بينيت- لبيد بواحدة أخرى، من دون الحاجة إلى إنتخابات، وهو الأمر الذي لا يحظى بحظوظ كبيرة. حيث عنونت صحيفة اسراييل هيوم ” إقرار حل الكنيست بالقراءة التمهيدية؛ احتمال منع الانتخابات ضعيف”.

ورغم اقرار اغلبية الاحزاب السياسية في الكيان الصهيوني بان الانتخابات مقبلة لا محال يحاول بنيامين نتنياهو اقامة حكومة بديلة عن حكومة بينيت المستقيلة وذلك عبر السعي لتأمين 61 صوتا مؤيدا له في الكنيست وهو امر مستبعد الحصول ، حيث تتركز جهود زعيم المعارضة نتنياهو على اقناع أحزاب وشخصيات من الإئتلاف الحكومي توافق معه على سيناريو حكومة بديلة من دون الذهاب إلى جولة إنتخابات جديدة.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ نتنياهو إقترح على وزير الأمن ورئيس حزب “كاحول لفان” (أزرق أبيض)، بني غانتس، بأن يكون رئيس الحكومة الإنتقالية، ثم رئيس حكومة بعدها بعام، ولكن غانتس رفض الفكرة . وفي موازاة هذا المقترح، يمارس حزب الليكود ضغطاً هائلاً على أعضاء “تكفا حَدَشا” (أمل جديد)، لكن دون نجاح حتى الان .

اخيرا ومع السباق المحموم بين ما يريده الائتلاف الحاكم بحل الكنيست ، وما يسعى اليه نتنياهو واحزاب اليمين في المعارضة من تأليف حكومة بديلة ، خرج الى العلن ما يسمى قانون المتهم وهو السلاح الذي سيضرب مشروع نتنياهو في تأليف أي حكومة مقبلة وهوما يحاول الائتلاف الحاكم اقراره ، هذا القانون الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من الترشح لمنصب رئاسة الحكومة والذي يقطع الطريق نهائيا امام نتنياهو الذي كان قد خضع للمحاكمة في تهم فساد ورشوة في العام 2020.