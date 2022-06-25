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قناة العربية تستضيف الكذاب الاميركي الشهير

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

بينما تجري المفاوضات الايرانية - السعودية من أجل استعادة العلاقات، استضافت قناة العربية وزير الخارجية السابق الاميركي مايك بومبيو ليتحدث ضد ايران وقاسم سليماني.

العالم - انقلاب الصورة

برنامج انقلاب الصورة علی شاشة قناة العالم سلط الضوء علی هذا اللقاء لاستكشاف النوايا وراء هذا التوقيت وتبيان الاكاذيب التي اشتهر بها بومبيو.

فاجراء هذه المقابلة مع مثل هذا الضيف في قناة العربية وبعد خمس جولات من المباحثات السعودية الايرانية لترميم العلاقات بين الطرفين، لايحمل الا معناً واحداً وهو ان السعودية لاتملك رغبة حقيقية وليست تواقة لاعادة العلاقات بين طهران والرياض.

وضمن الاكاذيب التي سردها بومبيو خلال هذا اللقاء قال عن سبب اغتيال الشهيد قاسم سليماني:"قمنا بتلك الخطوة لأن اميركا علی اهبة الاستعداد للدفاع عن الشعب الاميركي. الجنرال سليماني كان منخرطاً في مخطط لقتل 500 اميركي اخرين وتسنت لنا الفرص للاطاحة بذلك المخطط وهذا ما قمنا به. عملنا علی حماية اصولنا في العراق ومواطنينا في سوريا وفي كافة ارجاء العالم منذ فترة طويلة جداً، كنا نراقب تحركات قوات القدس ولذلك استطيع ان اقول اننا كنا نعمل علی هذا المشروع بشكل مستمر وفي الختام تسنت لنا الفرصة لايقاف ما كان هجوماً وشيكا علی الموارد والاصول والمواطنين الاميركيين والرئيس اصدر القرار لفعل ذلك".

الا ان بومبيو بهذه التصريحات، يناقض نفسه، ففي السابق اكدت عدة تقارير ومسؤولون اميركيون وبمن فيهم بومبيو انه لم يكن هناك أي خطر وشيك وهو ما تناولته برامج الكوميديا الاميركية حول اعتراف بومبيو بوجود ثغرات كبيرة في المعلومات الاستخباراتية التي ساقها لتبرير اغتيال سليماني.

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