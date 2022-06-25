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فيديوغرافيك.. بدء عملية صب الخرسانة لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

انطلقت اعمال صب الخرسانة في جدارِ مفاعل الوحدة الثانية في محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب ايران، وذلك بحضور رئيسِ منظمة الطاقة الذرية الايراني محمد اسلامي. 

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فيديوغرافيك.. بدء عملية صب الخرسانة لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية

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