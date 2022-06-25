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شاهد بالخارطة.. تفاصيل 4 اشهر من الحرب الروسية في اوكرانيا

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

تنقل لكم قناة العالم بالتفاصيل والخرائط تطورات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوما بيوم.

خاص بالعالم

شاهد المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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