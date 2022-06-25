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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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بوريل: الاتفاق النووي يجب ان يتم ورفع الحظر الكامل عن ايران
بوريل: سعيد لزيارتي لايران والحوار حول الاتفاق النووي والاتحاد الاوروبي
بوريل: بحثنا العلاقات مع دول الجوار والتجارة في المنطقة والتي لن يعم الاستقرار فيها دون ايران
بوريل: في هذه الظروف الوصول الى الاتفاق النووي له الاولوية
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الايراني ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
بوريل: اتمنى ان تستمر المحادثات مجددا والحوار الذي جرى في طهران مهم جدا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الايراني ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
اميرعبد اللهيان: نقوم بالاجراءات اللازمة ولا نوافق على ممارسات الاحتلال الصهيوني
اميرعبد اللهيان: نعلن دعما الكامل للشعب السوري
امير عبداللهيان: ايران تقوم بارسال المساعدات الانسانية للشعب الافغاني
امير عبداللهيان: المهم لايران هو المصالح الاقتصادية التي تضمنها الاتفاق النووي المبرم عام 2015
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش
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