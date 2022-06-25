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الصحة الايرانية: 4 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 4 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 4 وفيات و 136 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بفيروس كورونا مشيرة الى ان عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن اكثر من 150 مليونا و 300 ألف جرعة.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 236 ألفا و 64 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 39 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 221 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي7 ملايين و 61 ألفا و 516 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 4 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 383 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 627 ألفا و 21 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 973 ألفا و 163 أشخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 705 آلاف و 409 أشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 305 آلاف و 593 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 562 ألفا و 820 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 91 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 357 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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الصحة الايرانية: 4 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا

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