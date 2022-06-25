خارطة تحالفات جديدة تفتح الباب أمام سيناريوهات تدويل الحرب بأوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

نذر معطيات التدويل هذه؛ يمكن قرائتها من عدة جوانب؛ بعد إعلان روسيا قتل ما يصل إلى ثمانين مقاتلا بولنديا في قصف استهدف شرق أوكرانيا، حيث تستعر المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

أضف إلى ذلك اتهامات صريحة من كييف لموسكو بجر مينسك الحليف الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب في أوكرانيا بعدما أعلنت أن صواريخ روسية أطلقت من أراضي بيلاروس المجاورة على بلدة أوكرانية.



وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن الضربة مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجر بيلاروس إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع.

من جانب اخر؛ أعلنت أوكرانيا تسلمها منظومة راجمة الصواريخ الأميركية 'هيمارس' وهي جزء من أسلحة نوعية وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بإرسالها لتعزيز الترسانة العسكرية الأوكرانية.

وبذلك يرتفع اجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى أوكرانيا في أربعة شهور إلى أكثر من ستة مليارات دولار؛ تضم أسلحة ومعدات، والاف الذخائر.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن النهج الذي تسير عليه دول حلف شمال الأطلسي الناتو في خضم الأزمة الأوكرانية يجعلها على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا.

جاءت هذه التصريحات بعد تصريح سابق للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يقول فيه إن روسيا باتت تشكل تهديدا مباشرا لأمن وقيم دول الحلف.

لكن ستولتنبرغ دعا في الوقت ذاته إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو تحسبا لاي سوء فهم قد يؤدي إلى ردود فعل لا يمكن السيطرة عليها، وأضاف أن الحرب في أوكرانيا وحشية، لكن الحرب بين الحلف وروسيا ستكون أكثر سوءا.

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