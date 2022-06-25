السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي يرعى مراسم تقديم الرئيس الجديد لاستخبارات الحرس الثوري

اللواء سلامي يرعى مراسم تقديم الرئيس الجديد لاستخبارات الحرس الثوري
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

رعى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، يوم السبت، مراسم تقديم الرئيس الجديد وتكريم الرئيس السابق لاستخبارات الحرس الثوري.

العالم - ايران

وجرت مراسم تقديم الرئيس الجديد وتكريم الرئيس السابق لاستخبارات حرس الثورة الاسلامية، بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس وجمع من قادة الحرس الثوري ومسؤوليه وحجة الاسلام والمسلمين عبدالله حجي صادقي ممثل الولي الفقيه في الحرس، وجمع من قادة ومسؤولي هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة والشريحة الاستخباراتية في البلاد، وذلك في مقر اركان الحرس الثوري.

وفي هذه المراسم تم تقديم العميد حرس محمد كاظمي، مساعدا للقائد العام ورئيسا لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وتم كذلك توجيه التقدير والتكريم الى حجة الاسلام والمسلمين حسين طائب على جهوده الصادقة والقيمة والناجحة طيلة 13 عاما من ادارة منظمة استخبارات الحرس، والتي سجلت انجازات كبيرة في مجال الامن القومي والردع الاستخباراتي والتصدي للتغلغل والتجسس ومكافحة كبار المفسدين الاقتصاديين.

كما تمت خلال المراسم قراءة المرسوم الصادر من اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، بتعيين حجة الاسلام والمسلمين طائب مستشارا أعلى له.

روابط ذات صلة

العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة بريطانية: معتقلون سعوديون يتعرضون للاعتداء والقتل

النصر: مبادرة تحالف قوى الدولة تعيد تأسيس الشرعية للعملية السياسية في العراق

بالفيديو.. بوريل من طهران: إحياء الاتفاق النووي "في غاية الأهمية" للعالم أجمع

السيد الحكيم: لن نشترك في الحكومة المقبلة

برنامج المحميات.. السعودية تحوّل مكة لكمين وزيارة بايدن للسعودية والتطبيع مع الاحتلال

يوم جرّد النظام البحريني الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم