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أمير قطر يزور الجزائر بعد مصر

أمير قطر يزور الجزائر بعد مصر
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

يصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى الجزائر، السبت، للمشاركة في افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران، غرب الجزائر.

العالم- قطر

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيكون حاضرا في افتتاح فعاليات هذه الألعاب، ضيف شرف، استجابة لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون.

وتستعد الجزائر لاحتضان فعاليات الألعاب المتوسطية في نسختها الـ19 في الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو بمشاركة دول الحوض المتوسط بما فيها المغرب، التي قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية معها، منذ أكثر من سنة.

وامس الجمعة، حل أمير قطر بمصر، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة يقوم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمصر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حزيران/ يونيو 2017، بعد اتهامات وجهتها السعودية والبحرين ومصر والامارات لقطر ونفتها الاخيرة.

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