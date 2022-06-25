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النصر: مبادرة تحالف قوى الدولة تعيد تأسيس الشرعية للعملية السياسية في العراق

النصر: مبادرة تحالف قوى الدولة تعيد تأسيس الشرعية للعملية السياسية في العراق
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد ائتلاف النصر، اليوم السبت، أنّ الهدف من مبادرة تحالف قوى الدولة الوطنية هو إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي.

العالم - العراق

وأشار الائتلاف في بيان أنّ "تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات على وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للانهدام بأي لحظة"، منوها بأنّ "المطلوب هو إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون بها، وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها".

وأضاف أنّ "تحالف قوى الدولة يرى أنّ إقامة معادلة حكم على أساس من التشكيك والإقصاء والتغالب والتخادم السياسي المحاصصي سيعمق من أزمة النظام السياسي، الأمر الذي يوجب إعادة النظر وإعمال الإرادة السياسية لخط شروع شرعي وسليم لمرحلة الحكم القادمة كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية وظائفها".

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