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الرئيس الايراني: الغاء الحظر هو هدفنا الاول باعتباره حظرا ظالما

الرئيس الايراني: الغاء الحظر هو هدفنا الاول باعتباره حظرا ظالما
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان الغاء الحظر هو هدف ايران الاول من مفاوضات فيينا لأنه حظر ظالم.

وقال الرئيس ابراهيم رئيسي مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء اليوم السبت، نتابع موضوع الغاء الحظر مع المسؤوليين الايرانيين، وقد أعلنا للوكالة الدولية ان اصدارها مذكرة ضد ايران سيسبب لهم مشكلة.

وأضاف الرئيسي الايراني: ما حققناه من نمو تجري يأتي في ظل الحظر المفروض على ايران، حققنا 20 بالمئة من النمو التجاري خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الايراني الجاري.

وأوضح: وفرنا ظروفا مناسبة للاستثمارات الاجنبية في ايران، كما ان الترانزيت مع دول الجوار يمكن ان ينقل ملايين البضائع

ونوه الى ان الاستثمارات الاجنبية في ايران تعود علينا بالفائدة الاقتصادية اضافة الى توطيد العلاقات والتعاون مع الدول الاخرى.

يتبع ..

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الرئيس الايراني: الغاء الحظر هو هدفنا الاول باعتباره حظرا ظالما

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