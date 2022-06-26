عبداللهیان: اجرينا محادثات مثمرة مع بوريل

العالم - ايران

وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له عن اجتماعه في طهران اليوم السبت مع المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل: "أجرينا محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ، بما في ذلك آخر اوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر.

وقال "إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة، فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم".

*سنواصل المفاوضات دون التراجع عن حقوق الشعب الإيراني

وكتب أمير عبداللهيان أيضًا في مدونة له على انستغرام حول زيارة بوريل: "اليوم في طهران ، استضفت السيد جوزيب بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. جاء السيد بوريل إلى طهران بعد مكالمة هاتفية معي للبحث عن حل لكسر الجمود (في مفاوضات فيينا) ووضع المفاوضات على السكة".

وأضاف: "خلال الاجتماع الذي استمر أربع ساعات والذي كان إيجابيا ، تبادلنا وجهات النظر حول التعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الأوروبي. أخبرت السيد بوريل أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تسعى لعلاقات متوازنة مع العالم ، وأنه في سياسة خارجية متوازنة ، تحتل القارة الأوروبية مكانة مهمة بالنسبة لنا".

وقال إن "الحفاظ على العلاقات مع القارة الأوروبية وتوسيعها ، بما في ذلك جميع دول القارة ، سواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول غير الأعضاء فيه ، هو إحدى أولوياتنا في متابعة العلاقات مع القارة".

وذكّر أمير عبد اللهيان: "في هذا الاجتماع ، أجرينا محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ، بما في ذلك آخر اوضاع المفاوضات ورفع الحظر. سنحاول التغلب على المشاكل ونقاط الخلاف في مسار المفاوضات التي ستستأنف".

وتابع: "لقد أوفينا دائمًا بالتزاماتنا في الاتفاق النووي ولم نترك طاولة المفاوضات أبدًا. سنواصل المفاوضات الآن دون التراجع عن حقوق الشعب الإيراني العزيز ، ونأمل أن يتخذ الجانب الأمريكي بوضوح إجراءات مسؤولة وملتزمة هذه المرة بشكل واقعي وعادل في سياق المفاوضات والوصول إلى نقطة النهاية. إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة ، فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم".