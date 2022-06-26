سفير ايران لدى بغداد: ندعم حكومة جامعة تمثل صوت الشعب العراقي

العالم-العراق

والتقى محمد كاظم آل صادق سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد والوفد المرافق له، يوم السبت، مع خالد العبيدي رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، حيث أجرى الجانبان محادثات تناولت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والامنية.

وفي بداية اللقاء، قال العبيدي: إن العراق حريص على أفضل العلاقات مع جيرانه في كل المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

وبيّن أن حسن الجوار وتوثيق التعاون بين البلدان يكرس حالة الأمن والاستقرار فيما بينها، مصرحا: ان ضعف العراق أدى الى اختلالات واسعة تضررت منه معظم دول الشرق الاوسط.

وخلال اللقاء، قال السفير آل صادق إن عراقا قويا مستقرا مستقلا بقرارته يمثل عامل استقرار لإيران والمنطقة والعالم، مشددا على أن إيران تدعم أية شخصية وطنية تضع مصلحة العراق وشعبه ضمن اولوياته المباشرة، ومشيرا الى ان طهران تدعم حكومة جامعة تمثل صوت كل العراقيين.

كما تطرق الحديث بين الجانبين الى التحديات والمخاطر المختلفة التي تواجه المجتمعين العراقي والايراني.