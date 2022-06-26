الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نقل رئيس حكومة تونس الأسبق للمستشفى بعد يومين من اعتقاله

نقل رئيس حكومة تونس الأسبق للمستشفى بعد يومين من اعتقاله
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن محام من هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي المضرب عن الطعام في مركز إيقافه، نقله إلى المستشفى.

العالم - تونس

وأفاد المحامي سمير ديلو مساء يوم أمس، أن الجبالي نقل بشكل عاجل إلى قسم الانعاش بمستشفى الحبيب ثار بالعاصمة.

وتم توقيف الجبالي، القيادي والأمين العام السابق لحزب حركة النهضة الإسلامية، في مدينة سوسة يوم الخميس ليتم اقتياده لاحقا إلى فرقة مكافحة الإرهاب في العاصمة، حسبما أفاد محاموه.

وقد أعلن الجبالي الدخول في إضراب عن الطعام.

وأضاف ديلو وهو قيادي سابق بحركة النهضة ونائب في البرلمان المنحل "أن الجهة الأمنية التي تحتجزه رفضت تسلم الأدوية التي جلبتها عائلته إلى مقر احتجازه وقد تمت معاينة الرفض بواسطة عدل تنفيذ".

ويجري التحقيق مع الجبالي في شبهة غسيل أموال وتلقي أموال مشبوهة ترتبط بمنظمة خيرية على صلة بأحد أصهاره. وينفي محاموه أي صلة له بالقضية.

وتتهم المعارضة ومن بينهم الحزب الأكبر حركة النهضة، الرئيس قيس سعيد الذي حل البرلمان وهيئات دستورية ويستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء، بالسعي لوضع يده على القضاء ومحاصرة خصومه السياسيين.

روابط ذات صلة

هيئة دفاع الجبالي: استمرار إيقافه غير مبرر وبخلفية سياسية

الجبالي: أنا مختطف من السلطات بتونس.. ومضرب عن الطعام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القبض على خلية نسائية بشبهة 'الإرهاب' في تونس

شاهد.. تدريب سوري روسي مشترك على الإنزال المظلي

الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا جسيمة في قوانغشي الصينية

نقل رئيس حكومة تونس الأسبق للمستشفى بعد يومين من اعتقاله

روسيا تنشر مشاهد لاستهدافها إرهابيين درّبتهم واشنطن في سوريا (فيديو)

نيويورك تايمز: قوات خاصة من عدة دول في 'الناتو' تعمل سرا في أوكرانيا