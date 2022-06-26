سيناريو الانتخابات الاسرائيلية وزلة بايدن عن وباء جديد غير كورونا

خاص بالعالم

وتعتبر زيارة شاكيد إلى المغرب هي رابعُ زيارة رسمية لوزراءٍ في حكومة "نفتالي بينيت" منذ تطبيعِ العلاقات نهاية العام ِالفين وعشرين.

حول الموضوع غرد يحيى ابو زكريا اليماني: وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد تلتقي بنظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت في الرباط انظروا من يضع يده بيد عدو الأمة الحقيقي، الذل والعار سيلاحق كل عربي يطبع مع الصهاينة.

هشام توفيق يقول: وزيرة داخلية الكيان شاكيد تلتقي بنظيرها عبد الوافي لفتيت في الرباط ما دَخل أبناء قتلة الأنبياء من أجل سلام، بل لتخريب المغرب وشبابِه.

واخيرا كتب عزات جمال: الاحتلال يتفق مع المغرب لاستقدامِ عمالة مغربية في مجالي التمريض والبناء، التطبيع خيانة.

هذا بعد أشهر من الصراع والاخذ والرد انهارت الحكومة الائتلافية في كيانِ الاحتلال، وذلك بعد الاتفاق على الدعوةِ لانتخاباتٍ مبكرةٍ في الكنيست وتولي وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد رئاسة الحكومة، بدلا من نفتالي بينيت. وبتلك الخطوة، تكون حكومة الائتلاف الإسرائيلي فقدت آخر أوراقها التي سعت للحفاظ عليها، لتكون حكومةِ الاحتلال أمام محطة ٍجديدةٍ من محطاتِ سقوطها.



مغرد باسم النصر اليماني كتب حول الموضوع: مستقبل الحالة الداخليَّة في "إسرائيل" يبقى ضبابياً ومجهولاً ومفتوحاً على كلّ الاحتمالات، إلا أنّ سيناريوهات الاحتراب الداخلي الإسرائيلي تبقى قائمة في ظلّ عمق الأزمة السياسية والاجتماعية والإيديولوجية، والتي تترافق مع تراجع اقتصادي وتهديد أمنيّ خارجيّ.

صفحة باسم الترا صوت كتبت: أحدث استطلاع للرأي حول الانتخابات الإسرائيلية أظهر تعادل كل من معسكر الائتلاف الحالي ومعسكر المعارضة وحصول كلا المعسكرين على سبعة ٍوخمسين مقعدًا، أي أنّ أحدًا منهم لا يستطيع تشكيل الحكومة في حال عدم وجود تحالفات إضافية.

وليد زاهر غرد: إسرائيل تهرب من الأسئلة الصعبة إلى حل الكنيست أي إلى المأزق السياسي.

والى موضوع آخر.. أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضجة بين نشطاءِ على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات ادلى بها خلال مؤتمر صحفي عن الاستعدادِ لجائحةٍ أخرى. هناك من لم يأخذ تصريحات بايدن على محمل الجد، حيث قوبلت بتعليقاتٍ ساخرة، بينما البعض الاخر تخوف من قدوم وباء آخر غير كورونا، في وقت يتوق فيه العالم للتخلصِ من القيود التي فرضها كورونا.

اثار الموضوع رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث غرد قنديل: بايدن يفضح مخطط أمريكا السري بنشر وباء جديد.

سامي الغامدي يقول: الظاهر انه احنا على اعتاب حرب بيولوجية في السنوات القادمة كل فترة نسمع عن تفشي وباء في منطقة مختلفة في العالم، شكله في شي جديد في السنوات القادمة الله يكفينا شرهم.

زيد الشريف كتب عن الموضوع: من أنفلونزا الطيور إلى أنفلونزا الخنازير إلى فيروس كورونا الذي يقال انه أنفلونزا الخفافيش واليوم يتحدثون عن تفشي وباء جديد، والسؤال هنا هل ثبت علمياً بالدليل القاطع أن هذه الأوبئة هي حقيقية بالفعل أم أن ورائها المفسدين في الأرض؟

حملةُ تضامن واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مع منكوبي زلزال افغانستان الذي اودى بحياة اكثر من الفٍ وخمسمئةِ ضحية وتشريد الاف اخرين. ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة في آب/أغسطس الماضي، مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب ٍدامت نحو عشرين عاماً.

عبد الرحمن مهدي كتب عن الموضوع: اللهم أجر أهلنا في أفغانستان في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها.

ابو مجد غرد: عندما اندلعت حرائق في "إسرائيل" عام الفين وواحد وعشرين، هرعت دول إسلامية وعربية لإرسال طواقم للمساعدة في إطفائها. كذلك أرسلت دول عربية مساعدات سريعة عند حدوث زلزال نيبال عام الفين وخمسة عشر. اليوم في زلزال أفغانستان، هل سمع أحد لهم خبراً في إظهار دعمهم للمسلمين هناك؟

واخيرا كتب صفي: ما يقرب من الف وخمسمئة قتيل في زلزال أفغانستان! لك الله يا أفغانستان..ع يونكم ليست زرقاء.. فلا يلتفت العالم لكم.. اللهم كن معهم.

قُتلت طالبة في جامعة خاصة بالعاصمة عَمان، بعد أن أقدم مجهولٌ على إطلاقِ النار تجاهِها. يأتي ذلك، بعد أيام ٍمن جريمةِ ذبحٍ مروعة، شهدتها مدينة المنصورة بمحافظةِ الدقهلية شمالي مصر، حينما أقدم طالب على ذبح ِزميلتِه أمام سور الجامعة، والتي لاقت ردود فعل واسعة من الغضب والاستهجان. وطالب المغردون بوضعِ قوانين رادعة لعدم تكرارِ مثل هذه الجرائم.

من التغريدات التي كانت في هذا الشان نرصد تغريدة لصلاح: بعد إنتهاء إمتحانها الطالبة ايمان ارشيد داخل حرم الجامعة تلقاها شاب وقام بإطلاق النار عليها من مسدس خمس طلقات واحدة إخترقت رأسها واربعة استقرت في جسدها وتوفت على الفور، وهرب بكل بساطة وذلك لأنها رفضته.

اما حساب مسا، فكانت له هذه التغريدة: الرحمة على أرواح النساء اللاتي لا نعرفهن، اللاتي سلبت طمأنينة قلوبهن وحريتهن وزهقت أرواحهن ودفنت أجسادهن وهنّ مذعورات ولم يرتكبن أي ذنب، الرحمة لهن والعزاء لنا.

نضال منصور: السكوت عن مقتل الطالبة ايمان ارشيد عار. ان تحدث جرائم قتل بحق النساء في الحرم الجامعي امر مخيف ومقلق. لولا السلطة الذكورية للمجتمع، وادانته المسبقة للنساء، ما وصل الحال الى تجرأ شاب على اقتحام ِالجامعة وقتل صبية في عمر الورد. ارفعوا اصواتكم تنديدا بهذه الجريمة الشنيعة.