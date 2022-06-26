شاهد.. تدريب سوري روسي مشترك على الإنزال المظلي

العالم-سوريا

وكتبت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام"، السبت: "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة ـ وعلى مدار عدة أيام ـ بياناً تدريبياً على الإنزال المظلي شارك فيه المئات من مقاتلينا الأبطال الذين أظهروا خلال التدريب الروح المعنوية العالية والشجاعة والدقة في الإعداد والتنفيذ".

وأضاف بيان الوزارة: "ويأتي هذا البيان بعد مجموعة من التدريبات المشتركة بين الجيشين الصديقين السوري والروسي لتأهيل وتدريب مقاتلينا على عملية الإنزال المظلي في مختلف الظروف وفي كافة الأوقات وباحترافية عالية".

وقامت القوات الجوية السورية وبالتعاون مع القوات الجوية الروسية بتنفيذ عدة تدريبات حربية للتعامل مع عدو مفترض، في 7 يونيو/حزيران.

ونشرت قناة وزارة الدفاع السورية، عبر موقعها على "تلغرام": "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمريناً تدريبياً (ليلي نهاري) شاركت فيه طائرتان روسيتان من طراز سو 35، وست طائرات سورية من طراز ميغ".