القبض على خلية نسائية بشبهة 'الإرهاب' في تونس

العالم - تونس

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج بالعاصمة تُونس، ألقت القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي".

وأضافت أنها "تلقت معلومات عن نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي بالضاحية الشمالية للعاصمة، تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة".

وأردف: "ليتم مداهمة أحد المنازل وتوقيف امرأتين في مرحلة أولى و6 نساء في مرحلة ثانية صادرة بشأنهن بطاقات تفتيش بشبهة الانضمام لتنظيم إرهابي".

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أكثر عن الخلية أو التنظيم الذي تنتمي إليه السيدات، إلا أنها تعلن بين الفينة والأخرى، تفكيك "خلايا إرهابية".

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.