الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القبض على خلية نسائية بشبهة 'الإرهاب' في تونس

القبض على خلية نسائية بشبهة 'الإرهاب' في تونس
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية التونسية،إلقاء القبض على خلية نسائية بشبهة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

العالم - تونس

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج بالعاصمة تُونس، ألقت القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي".

وأضافت أنها "تلقت معلومات عن نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي بالضاحية الشمالية للعاصمة، تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة".

وأردف: "ليتم مداهمة أحد المنازل وتوقيف امرأتين في مرحلة أولى و6 نساء في مرحلة ثانية صادرة بشأنهن بطاقات تفتيش بشبهة الانضمام لتنظيم إرهابي".

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أكثر عن الخلية أو التنظيم الذي تنتمي إليه السيدات، إلا أنها تعلن بين الفينة والأخرى، تفكيك "خلايا إرهابية".

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

روابط ذات صلة

عدن.. نساء مدججات بالأسلحة يطردن قيادي في 'الانتقالي' من منزله

احباط مخطط ارهابي خطير في تونس، من المتورط؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القبض على خلية نسائية بشبهة 'الإرهاب' في تونس

شاهد.. تدريب سوري روسي مشترك على الإنزال المظلي

الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا جسيمة في قوانغشي الصينية

نقل رئيس حكومة تونس الأسبق للمستشفى بعد يومين من اعتقاله

روسيا تنشر مشاهد لاستهدافها إرهابيين درّبتهم واشنطن في سوريا (فيديو)

نيويورك تايمز: قوات خاصة من عدة دول في 'الناتو' تعمل سرا في أوكرانيا