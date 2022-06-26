دبلوماسي صحراوي في الجزائر يوجّه رسالة للمغرب!

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وأكد طالب عمر في كلمته، أن الشعب الصحراوي سيواصل الدفاع عن حقّه، ويعتز دائما بدفاعه عن القضايا المشروعة.



وأوضح السفير الصحراوي، أن نصف قرن من النضال خير دليل على صمود الشعب الصحراوي ومواصلته لنضاله، وبأنهم تجاوزوا امتحان الصبر وطول النفس.



وأبرز المتحدث أن مراهنة النظام المغربي عى النفس القصير للشعب الصحراوي، رهان خاسر بدليل أن الشعب الصحراوي لا يزال يناضل.



ولفت الدبلوماسي ذاته، أن الشعب الصحراوي سيعمل على بناء مغرب الشعوب تتعاون فيه كل الناس، ضد الظلم والتوسع وجعل أحد البلدان أرضية للاستعمار وتنفيذ أجندات صهيونية، مشيرا إلى أن هذا الأمر بدأ ينعكس بسلبية على المغرب داخليا وخارجيا.



وقال المتحدث، إن الصحراويين يرون أنفسهم امتداد للتحرر الذي ترمز له الجزائر.



يذكر أن الجزائر تدعم حقّ الشعب الصحراوي في تقريره مصيره، وهو الأمر الذي أكده مؤخرا، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي، بقوله إن الحل الذي تقترحه الجزائر في الصحراء الغربية والمتمثل في الاستفتاء وحق تقرير المصير هو الحلّ الوحيد للأزمة الصحراوية.