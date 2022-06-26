الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..حقيقة العثور على "جثة معمر القذافي" في صحراء ليبيا!

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مزعوم يظهر جثة الرئيس الليبي، معمر القذافي، الذي قتل في عام 2011.

العالم - منوعات

ويظهر في الفيديو على ما يبدو أنه جثة شبه متحللة وسط الرمال، وجاء في التعليق المرافق "أنباء عن العثور على جثة معمر القذافي في الصحراء الليبية قرب جفرة في سرت".

وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات من صفحات عدة في موقع فيسبوك، وبعشرات آلاف التفاعلات على موقع تيك توك. وبعد التحقق من الفيديو تبين أنه لا علاقة له بالقذافي، وحتى أنه لم يلتقط في ليبيا، بل أن الجثة هي مجرد دمية لتصوير فيلم سينمائي وسط الصحراء.وفقا لفرانس برس.

وتبين أن المقطع المصور نشر على حساب في تطبيق تيك توك بتاريخ 7 يونيو 2022، وأوضح صاحب الحساب في تعليقات عدة على الفيديو أن ما يظهر فيه هو دمية بلاستيكية تستخدم في التصوير.

روابط ذات صلة

جثة القذافي تطفو ثانية.. فيديو مريب من الصحراء!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سيناريو الانتخابات الاسرائيلية وزلة بايدن عن وباء جديد غير كورونا

بالفيديو..حقيقة العثور على "جثة معمر القذافي" في صحراء ليبيا!

موقف مشرف للأردنيين مع أبناء شهداء جنين + صور

تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

تمهيدا لزيارة بايدن: السعودية تفرج عن أصغر معتقل سياسي

دبلوماسي صحراوي في الجزائر يوجّه رسالة للمغرب!