بالفيديو..حقيقة العثور على "جثة معمر القذافي" في صحراء ليبيا!

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ويظهر في الفيديو على ما يبدو أنه جثة شبه متحللة وسط الرمال، وجاء في التعليق المرافق "أنباء عن العثور على جثة معمر القذافي في الصحراء الليبية قرب جفرة في سرت".

وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات من صفحات عدة في موقع فيسبوك، وبعشرات آلاف التفاعلات على موقع تيك توك. وبعد التحقق من الفيديو تبين أنه لا علاقة له بالقذافي، وحتى أنه لم يلتقط في ليبيا، بل أن الجثة هي مجرد دمية لتصوير فيلم سينمائي وسط الصحراء.وفقا لفرانس برس.

وتبين أن المقطع المصور نشر على حساب في تطبيق تيك توك بتاريخ 7 يونيو 2022، وأوضح صاحب الحساب في تعليقات عدة على الفيديو أن ما يظهر فيه هو دمية بلاستيكية تستخدم في التصوير.