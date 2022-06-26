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239 محكوما بالإعدام في الأردن

239 محكوما بالإعدام في الأردن
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني غازي الذنيبات أن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام حكما قطعيا في الأردن هو 239 محكوما.

العالم - الأردن

وأضاف الذنيبات في تصريح لقناة "رؤيا" أن "هناك توجها سياسيا في الأردن منذ عام 2006 بتجميد تنفيذ عقوبة الاعدام".

وتابع أن "تنفيذ حكم الإعدام كان موضوع جدل مشتعل منذ القرون الوسطى، وما زال مستمرا حتى يومنا هذا"، مشيرا إلى أن "كثيرين يؤيدون تنفيذ العقوبة، في الوقت الذي يوجد فيه كثيرون أيضا يرفضونها".

ولفت إلى أن "دول القارة الأوروبية كاملة ألغت عقوبة الإعدام، ومعظم الولايات الأمريكية كذلك، في الوقت الذي ما زالت اليابان وبعض الدول في العالم تطبق العقوبة".

وأردف قوله إن "100 دولة في العالم تصدر احكاما بالاعدام إلا أنها تجمد تنفيذ العقوبة، كما يفعل الأردن".

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239 محكوما بالإعدام في الأردن

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