مواقع التواصل تشتعل: الاحتلال يرتعد من المقاومة اللبنانية

العالم - نبض السوشيال

وبخلاف ما تروّج له الآلة الدعائية الإسرائيلية، يعاني من جيش الاحتلال الإسرائيلي من خوفه ورعب جنوده من مواجهة المقاومة .

وقد كشف ضباط كبار في سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بعض الثغرات والمشاكل التي قد تواجههم خلال أي حرب قادمة في حماية حقول الغاز المنتشرة على طول الشريط الساحلي الفلسطيني، خصوصًا في ظل التهديدات التي أطلقها حزب الله مؤخرًا.

ونقلت قناة التلفزة "12" العبرية عن مصادر عسكرية في تل أبيب قولها إن تكثيف "حزب الله" وجوده في المنطقة، وضمن ذلك تدشين مواقع ملاصقة لحدود الأراضي المحتلة، يهدف أيضاً إلى جمع معلومات استخبارية عن جيش الاحتلال ورصد تحركاته.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر "حزب الله" الموجودين في المنطقة لم يعودوا يغطون على أنشطتهم العسكرية عبر الادعاء أنهم ينتمون إلى منظمات بيئية، بل يجاهرون بالانتماء إلى الحزب، ولا يخفون الطابع العسكري والاستخباري لأنشطتهم.

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن دعمهم الكامل للمقاومة اللبنانية ودورها في حماية لبنان من اي اعتداء لجش الاحتلال الصهيوني.

واشار النشطاء الى ان كيان الاحتلال الصهيوني لن يتمكن من المقاومة اللبنانية وحزب الله هم حراس الكرامة والأمة وجهاً لوجه امام قوات الاحتلال وأعينهم الساهرة لا تنام.

وغرد "Abo_el_fadell" في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي: "في اي حرب مقبلة ضد العدو الصهيوني سوف يواجه هذا الكيان ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر".

واكد "Hani Younes " في تغريدته : " نحن جاهزون لكل التحديات".

وغرد "Bou Chouaib Taoufik????????" : "#الردع_في_مشهد ????????✊سيبقى مشهدا من مشاهد الردع و العزة و الفخر ????✊❤✌????ما بقيت البشرية على وجه الأرض".

فيما غرد "ibrahim sharbo" : "#الردع_في_مشهد ومن خلفه جيش من الرجال الرجال الذين إن أرادوا أراد الله رجال حموا الأرض والعرض وصنعوا نصرا لأمة خالت طائر الانتصارات فارق خرائبها، فأعادوا لها نغمة النصر ورسموه راية خفاقة في سماءها".

وغرد "Naroo Fakih" : "علينا أن نشكر الاعلام الحربي في المقاومة، والحاج علي شعيب أثبت بتواجده على الحدود في الايام القليلة الماضية أنه يُعادل بوزنه عملية للمقاومة الاسلامية! ".

وكتبت "MAYA" في تغريدة لها : "" كان صعباً عليهم الإقتناع بأنني جزءٌ من مؤسسةٍ تدرس خطواتها بهدوء تصبر وتفكّر و تخططّ لتحقيق ما يجب تحقيقه و لا تقوم بذلك لا غضباً ولا إنفعالا آنيا..." الشهيد القائد عماد مغنية..".

وغرد صاحب حساب باسم:اعرف عدوك" القناة 12 العبرية عن جيش العدو: عناصر #حزب_الله الموجودين عند الحدود يجاهرون بالانتماء إلى الحزب ولا يخفون الطابع العسكري والاستخباري لأنشطتهم".