الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تحذر من مخطط اميركي لتشديد الحرب القومية والمذهبية بافغانستان

ايران تحذر من مخطط اميركي لتشديد الحرب القومية والمذهبية بافغانستان
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

حذر ممثل ايران الخاص في شؤون افغانستان «حسن کاظمي قمي» من المخططات الاميركية الرامية لاشعال نار حرب قومية ومذهبية في افغانستان معتبرا التوتر في ولاية بلخاب فتنة تحضيرية لتأزيم الوضع في هذا البلد.

العالم - ايران

وتابع قائلا: ان الاولوية التي تريدها اميركا في افغانستان هي اشعال نار حرب قومية ومذهبية في هذا البلد وذبح الشعب الافغاني لصالح مخططاتها في المنطقة.

وأكد في تعليق نشره في صفحته على تويتر: «ان اولوية اميركا لاثارة الفوضى المدروسة في افغانستان، هي حرب قومية مذهبية كي تقدم الهزارة والطاجيك قرابين لمخططاتها وتحويل الازمة الافغانية الى قضية اقليمية حيث ان الحرب في بلخاب تعتبر فتنة تحضيرية لاميركا وكل من يصعدها انما يعمل في الساحة الاميركية».

وتابع قائلا: ان على الزعماء الحريصين في كل القوميات الافغانية تجنب الدخول في حرب بلخاب حيث ان هذه الحرب لن تأتي بأي نفع لأحد سوى اراقة دماء الناس ودمار افغانستان وعلى الداعين للخير في هذا البلد الى اتخاذ موقف ازاء حرب بلخاب اذ ان السبب الرئيس لاشعال الفتنة هي الاجهزة الاستخباراتية المتعددة الجنسيات.

الجدير بالذكر ان الحرب في بلخاب نشبت اثر انسحاب مولوي مهدي من عضوية طالبان وذهابه الى هذه المدينة.

وتشهد اطراف المدينة منذ 3 ايام حروب طاحنة بين طالبان والمؤيدين لمولوي مهدي فيما تفيد بعض التقارير ان اهالي المنطقة اضطروا الى مغادرة منازلهم والهروب نحو الجبال المحيطة بالمدينة.

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان: نقف الى جانب الشعب الافغاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تحذر من مخطط اميركي لتشديد الحرب القومية والمذهبية بافغانستان

الدفاع الجوي الايراني يزيح الستار عن صواريخ بمدى 300 كم

هل ستستضيف الدوحة المفاوضات النووية المقبلة بين ايران واوروبا ؟

بوريس جونسون: باق في منصبي حتى 2030‏

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال شمال رام الله

مواقع التواصل تشتعل: الاحتلال يرتعد من المقاومة اللبنانية