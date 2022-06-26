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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل الى طهران قادماً من الرياض

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي يصل طهران

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