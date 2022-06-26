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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل الى طهران قادماً من الرياض
مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: العاصمة القطرية الدوحة هي الأوفر حظا لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات النووية
مصدر مقرب من مجلس الامن القومي الايراني: العاصمة القطرية الدوحة هي الأوفر حظا لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات النووية
الرئيس رئيسي: الاستثمارات الاجنبية في ايران تعود علينا بالفائدة الاقتصادية اضافة الى توطيد العلاقات والتعاون مع الدول الاخرى
الرئيس رئيسي: وفرنا ظروفا مناسبة للاستثمارات الاجنبية في ايران
الرئيس رئيسي: أعلنا للوكالة الدولية ان اصدارها مذكرة ضد ايران سيسبب لهم مشكلة
الرئيس رئيسي: الغاء الحظر هو هدفنا الاول باعتباره حظرا ظالما
الرئيس رئيسي: اعلنا للوكالة الدولية ان اصدارها مذكرة ضد ايران سيسبب لهم مشكلة
الرئيس رئيسي: نتابع موضوع الغاء الحظر مع المسؤوليين الايرانيين
الرئيس رئيسي: نتابع موضوع الغاء الحظر مع المسؤوليين الايرانيين
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل الى طهران قادماً من الرياض
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.