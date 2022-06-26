شاهد.. عصا موسى مرة تحرق الاحتلال واخرى تغرقه في الظلام

خاص بالعالم

حوادث الحرائق التي تعتبرها وسائل اعلام اسرائيلية مدبرة، طالت هذه المرة مجمعا صناعيا لوجستيا في مدينة حيفا، التي شهدت حريق ضخم تلاه عدة انفجارات بسبب ما يحتويه من مواد خطرة، تسببت في ارتفاع اعمدة النار والدخان الكثيف في سماء المنطقة.

وسبق هذا الحادث، التهام النيران لثمانية عشر حافلة في محطة صفد المركزية في الجليل المحتلة وثمانية حافلات بمنطقة صناعية في مستوطنة كريات شمونة، بالاضافة الى اشتعال حريق في مصنع آيس كريم فيلدمان جنوب تل أبيب جراء تسرب غاز الامونيا، وكذلك الحرائق في المناطق التجارية والصناعية في مدينة يفنه.

هذه الحرائق وغيرها، اعتبرتها التحقيقات الاولية انها متعمدة، لكنها لم تستطع التوصل الى اسبابها الحقيقة، كما لم تستطيع ان توقف عمليات القرصنة لادق المعلومات، على يد مجموعة تعرف باسم عصا موسى، التي اخترقت كاميرات المراقبة في شوارع فلسطين المحتلة وشركات الاسلحة الاسرائيلية، وهاجمت خوادم المعلومات الخاصة ونشرت وثائق ومعلومات لمسؤولين اسرائيليين، بالاضافة الى اختراقها شبكة كهرباء الكيان الاسرائيلي.

صفعات سايبيرية مؤلمة يتلقاها الاحتلال الاسرائيلي، المهدد بالمعاقبة وتلقي صدمات لا يمكن تداركها، كما توعدت عصا موسى بان يغرق في الظلام قريبا.