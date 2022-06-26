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مجموعة السبع ستعلن حظرا على استيراد الذهب الروسي الثلاثاء المقبل

مجموعة السبع ستعلن حظرا على استيراد الذهب الروسي الثلاثاء المقبل
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة البريطانية، أن بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وفي اليوم الأول من قمة "مجموعة السبع" (G7)، أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قائلا: "هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية"، على حد قوله.

وأكدت الولايات المتحدة أن مجموعة الدول السبع الكبرى ستحظر واردات الذهب الروسي بهدف تشديد براغي العقوبات على موسكو وإعاقة جهودها الحربية في أوكرانيا، حيث كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في "تويتر": "ستعلن مجموعة السبع معا أننا سنحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا".

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن" بقية أعضاء مجموعة السبع، التي تعقد قمة في ألمانيا، ستنضم أيضا إلى كشف رسمي للعقوبة يوم الثلاثاء المقبل"، مضيفا: "سترون ذلك يوم الثلاثاء سيكون هذا هو موضوع مفصلي لمجموعة السبع".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "الذهب ، بعد الطاقة، هو ثاني أكبر صادرات لروسيا ومصدر دخل كبير لبوتين وروسيا"، مضيفا أن إعاقة قطاع الذهب في موسكو "ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي".

ويعقد قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة) قمتهم السنوية في قلعة إلماو بمقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا، حيث سيلتقي قادة بعض الدول الكبرى، وبينهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش في جبال الألب البافارية.

ونشر آلاف من رجال الشرطة لضمان أمن القمة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل في مجمع فاخر عند سفح الجبال، في حين سار آلاف المتظاهرين على بعد نحو مئة كيلومتر من المكان أمس السبت في شوارع ميونيخ، للمطالبة بعملٍ أقوى لصالح المناخ من دون تسجيل حوادث تذكر.

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