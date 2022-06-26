موعد عيد الاضحى 2022 في الجزائر والمغرب وتونس

العالم - افريقيا

ويحيي المسلمون في كل أنحاء العالم ذكرى استعداد النبي إبراهيم عليه السلام للتضحية بابنه إسماعيل، ما يعكس طاعته لأمر الله الذي فداه بكبش عظيم ، ضمن طقوس الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال التضحية بأغنام أو ماعز أو ماشية أخرى.

حيث أن لكل دولة طقوسها الخاصة وتقاليدها في طريقة الاحتفال بتاريخ ويوم عيد الأضحى المبارك ، ويتم تحضير الحلويات والبسكويت مقدماً للعطلة ويتم شراء ملابس جديدة وأزياء تقليدية للأطفال.

و يعتبر عيد الأضحى العيد الكبير عند المسلمين حيث إن إجازة عيد الأضحى 2022 تمتد لمدة خمسة أيام وقد تصل أحيانا الى 7 أيام اذا ما تصادف ذلك مع أيام عطل رسمية في الأسبوع.

وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 ذو القعدة الموافق 29 يونيو/ حزيران 2022، ووفقاً للحسابات الفلكية هذا العام 2022، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأربعاء، وعليه فسيكون يوم الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 غرة شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في الجزائر

يتطلع الجزائريون إلى معرفة تاريخ وموعد عيد الأضحى المبارك 2022 في غرداية وعنابة و تيبازة وتيميمون ووهران وقسنطينة وتاغيت بالجزائر ، حيث بدأ السكان في الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال التجول في أسواق الماشية بحثاً عن الأضحية المناسبة لهم في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة جداً.

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك حسب القانون الجزائري لمدة يومين فقط على خلاف العديد من الدول الإسلامية الأخرى ، حيث تمنح الأراضي الجزائرية إجازة في التاسع والعاشر من يوليو 2022 ، للعودة بعد ذلك إلى أعمالهم.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى في الجزائر يوم الجمعة 9 ذو الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو/ جويلية / 2022م ، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو الموافق 13 ذو الحجة 1443هـ .

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في المغرب

بدأ عدد كبير من المغاربة في البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في المغرب، والذي يعتبر العيد الأكبر لدى المسلمين وتمتد إجازته لعدد من الأيام، وذلك بعد انقضاء عيد الفطر السعيد وإجازته التي كانت قصيرة وهي ثلاثة أيام فقط.

وأكَّدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن عيد الأضحى المبارك سوف يكون في يوم التاسع من شهر تموز المقبل ، فيما سيكون يوم وقفة عرفة يوم الجمعة في الثامن من شهر تموز .

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في تونس

يبحث التونسيون كما كل عام عن معرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في دولة تونس.

وذلك من أجل إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد من شراء الملابس والأضاحي والحلويات والأواني الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2022 في تونس يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، ولكن الدولة لا تستطيع الإعلان رسمياً عن موعده، إلا بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث أنه يتم من خلاله تحديد يوم عرفات، وبالتالي يليه مباشرة يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويصلي المسلمون في تونس صلاة العيد بعد شروق الشمس، فيما تكون أيام الإجازة لمدة يومين من أيام عيد الأضحى المبارك التاسع والعاشر من يوليو 2022، على خلاف العديد من الدول الإسلامية التي تمنح أربعة أيام إجازة لمواطنيها، فيعود المسلمون التونسيون على رأس أعمالهم في اليوم الثالث من من أيام عيد الأضحى المبارك.