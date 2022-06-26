زيادة بـ15% في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إيران والعراق

العالم - إيران

لطيفي أدلى بهذا التصريح اليوم السبت، وعلى اعتاب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي الحالية لطهران.

وأوضح متحدث الجمارك الإيرانية، أن حصة الصادرات الإيرانية من حجم التبادل التجاري بين البلدين لهذا العام، بلغت 7 مليارات و577 مليون دولار، مع زيادة 3% قياسا بالعام الماضي؛ وأن حجم واردات البلاد خلال الفترة ذاتها من العراق، سجل مليونين و418 ألف طن، بما يعادل مليارا و62 مليون دولار.

كما نوه بالمشتركات التاريخية والثقافية والدينية التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي؛ مبينا أن هذه المقوّمات جعلت من العراق ثاني أكبر وجهة لصادرات السلع الإيرانية على مستوى العالم، وأول بلد مستهدف لصادرات البلاد بين دول الجوار الإيراني.