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مفوضية الانتخابات بليبيا تؤكد جاهزيتها للانخراط في أي عملية انتخابية

مفوضية الانتخابات بليبيا تؤكد جاهزيتها للانخراط في أي عملية انتخابية
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الأحد، جاهزية المفوضية للانخراط في أي عملية انتخابية، سواء كانت انتخابات عامة أو استفتاء.

العالم - ليببيا

وقال السايح - في كلمته خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - "إن المفوضية في انتظار ما سوف تنجم عنه الحوارات والتوافقات السياسية التي ستفضي في نهاية المطاف إلى عملية انتخابية لا يفصلنا عنها إلا القانون المنظم لها والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها".

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يضفي مستويات عليا من المصداقية على نتائج العملية الانتخابية، مؤكدا سعي المفوضية إلى توطيد مبدأ الشراكة في تنفيذ العملية الانتخابية ومراقبتها ونشر الوعي الانتخابي بين أبناء المجتمع المتعلقة بالحقوق السياسية وحق التصويت وأهمية المشاركة في اتخاذ القرار من خلال الاختيار الصادق والحكيم لمن سيمثل هذه الشريحة في السلطة عبر صناديق الاقتراع.

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