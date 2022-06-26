وزير الداخلية: إيران وحيدة في مكافحة المخدرات

العالم - إيران



وأضاف أحمد وحيدي من مقر مكافحة المخدرات اليوم الأحد في مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية العالمية لمكافحة المخدرات: "اليوم هو الذكرى العالمية لمكافحة المخدرات ؛ ومن هنا فإن هذه المناسبة تُظهر أن هذه مشكلة عالمية ويجب على الجميع أن يأخذ هذه المعركة على محمل الجد، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسه."

وقال إن: "المخدرات مشكلة إنسانية منذ أكثر من 100 عام وهذه القصة لها تاريخ مؤلم وعادة ما تكون الدول التي كانت هدفا للاستعمار الغربي تقع ضحية مؤامرات للترويج لتعاطي المخدرات وللأسف لا يستطيع بعض من بدأها السيطرة عليها، هذه هي القصة المحزنة للمخدرات، وهي نتيجة تيار مشبع بثقافة منحطة تهدف إلى نشر المخدرات على نطاق عالمي."

وشدد وزير الداخلية على أن الدول الغربية اليوم هي المسؤولة عن هذه الأحداث، وقال: "من عانى أكثر من غيره وعانى من المشاكل ومتورط فيها هم دول أخرى.. كما أن هناك دول تقف في الزاوية وتضع نفسها في الجانب الآمن، ومكافحتها ضد المخدرات إسمية، لكننا لا نرى أي تواجد جاد ونشط منها."

وقال إن "أفغانستان من أهم مراكز زراعة القنب والأفيون واقتصادها المدمر يدين بالكثير للعدوان الغربي.. بينما تمتلك أفغانستان أفضل الموارد وبدلاً من زراعة محاصيل مختلفة، فإنهم يشاركون في إنتاج المخدرات."

وقال: "على الدول الغربية، وكما أنها دمرت ذلك البلد، أن تقدم بسرعة الموارد المالية وتبدأ زراعة بديلة في ذلك البلد؛ وتساءل قائلا لماذا لا يفعلون ذلك بل انهم حتى اقدموا على تجميد أموال الشعب الأفغاني؟"