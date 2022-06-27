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الجيش الإثيوبي يعدم 7 جنود سودانيين أسرى لديه

الجيش الإثيوبي يعدم 7 جنود سودانيين أسرى لديه
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد الجيش السوداني أن الجيش الإثيوبي "أعدم 7 جنود سودانيين" كانوا أسرى لديه، مشيرا إلى أن "هذا الموقف الغادر لن يمر دون رد".

العالم - السودان

وقال الجيش السوداني في بيان على صفحته عبر "فيسبوك" إن "الجيش الإثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة، في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن "القوات المسلحة السودانية تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الكرام، وتؤكد و بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج و الأرواح، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)".

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