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الجزائر.. تبون يوجه رسالة لأهالي وهران بعد الهزة الأرضية

الجزائر.. تبون يوجه رسالة لأهالي وهران بعد الهزة الأرضية
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الهزة الأرضية التي ضربت مناطق في ولاية وهران.

العالم - الجزائر

وكتب الرئيس تبون في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر الأحد: "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية".

وأضاف الرئيس الجزائري قائلا: "شكرا لكم على تشريفكم للجزائر، وعلى كل ما قدمتموه لضيوفها"، مشيرا إلى دور الولاية في استضافة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي بدأت السبت بمشاركة أكثر من 3000 رياضي.

وسجل المرصد الأورومتوسطي للزلازل، الأحد، هزة أرضية في وهران، بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وتم تحديد مكان الهزة بـ 13 كم شمال شرقي وهران، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.

كما رصد المركز الأورومتوسطي هزّة ثانية أقل شدّة (3.4 درجات)، في حدود الساعة 20:24، حدّد مركزها في بير الجير بولاية وهران.

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