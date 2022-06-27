شاهد.. على طاولة متخمة بالأزمات .. اجتماع لقادة الدول السبع

العالم - الأزمة الأوكرانية

وعلى وقع الاجتماعات هزت انفجارات وسط العاصمة الاوكرانية كييف في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ أسابيع؛ فيما طالب القادة بالمزيد من العقوبات على موسكو.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "عملیات القصف الروسي هي أعمال همجیة. علينا توحيد الصفوف في مواجهة روسيا. بوتین یعول منذ البدایة علی حدوث شقاق فی حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع. لکننا لم ننقسم ولن ننقسم".

وفي مستهل الاجتماع المنعقد في جبال الألب البافارية، تحركت أربع دول من مجموعة السبع هي بريطانيا، والولايات المتحدة، واليابان وكندا؛ لحظر واردات الذهب الروسي لتشديد العقوبات على موسكو وقطع سبل تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

إلا أنه لم يتضح بعد إن كان هناك توافق حول هذه الخطوة، إذ قال رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل" إنه سيتعين التعامل بحرص مع هذه المسألة وإجراء المزيد من المناقشات حولها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "لا بد لزعماء العالم أن يدركوا أنّ هناك ثمناً لدعم أوكرانيا، أن يشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، لكن عليهم أيضاً إدراك أن ثمن السماح لروسيا بالفوز سيكون أعلى بكثير، يتعين على الغرب الحفاظ على وحدته في مواجهة عدوان موسكو".

تعهدت دول مجموعة السبع بجمع 600 مليار دولار لتمويل برنامج عالمي للبني التحتية في البلدان النامية، ويأتي المشروع كذلك لمواجهة التمدد الصيني وتقليل أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

