الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ستيفاني وليامز تکشف سبب اجتماعات صالح والمشري

ستيفاني وليامز تکشف سبب اجتماعات صالح والمشري
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز أن الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.

العالم - لیبیا

وقالت ” وليامز ” في تصريحات صحفية إن الحديث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات لأنه خلال 23 يوم من المناقشات في القاهرة، تمكن المجتمعون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية “.

وأشارت إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونًا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين.

وتابعت ” وليامز ” في تصريحاتها أن أعضاء اللجنة العسكرية ( 5+5 ) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد.

وأضافت بأن أعضاء لجنة ( 5+ ) انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل.

روابط ذات صلة

مفوضية الانتخابات بليبيا تؤكد جاهزيتها للانخراط في أي عملية انتخابية

مجلس الأمن يستعرض غدا الوضع الراهن في ليبيا

بالفيديو..حقيقة العثور على "جثة معمر القذافي" في صحراء ليبيا!

الإتحاد الإفريقي: الجيش الليبي 'العمود الفقرى' لتحقيق الأمن والاستقرار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الترویکا الاوروبية وأميركا تتباحثان بخصوص صادرات النفط الايرانية

تعيين 'ناصر كنعاني' متحدثا جديدا للخارجية الايرانية

طهران: مفاوضات رفع الحظر ستجري هذا الاسبوع في احدى دول الخليج الفارسي

اجتماع تطبيعي يضم كيان الإحتلال ودولا عربية بإستضافة البحرين

شاهد؛ دعاء المدرب الإيراني لمنتخب العراق بكرة الصالات قبل مباراته والتأهل الى نهائي كأس العرب

الاحتلال الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 203