ستيفاني وليامز تکشف سبب اجتماعات صالح والمشري

العالم - لیبیا

وقالت ” وليامز ” في تصريحات صحفية إن الحديث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات لأنه خلال 23 يوم من المناقشات في القاهرة، تمكن المجتمعون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية “.

وأشارت إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونًا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين.

وتابعت ” وليامز ” في تصريحاتها أن أعضاء اللجنة العسكرية ( 5+5 ) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد.

وأضافت بأن أعضاء لجنة ( 5+ ) انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل.