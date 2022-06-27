الترویکا الاوروبية وأميركا تتباحثان بخصوص صادرات النفط الايرانية

العالم - ايران

اعلن ذلك مكتب الرئيس الفرنسي اليوم الاثنين موضحا ان هؤلاء الزعماء ينوون اجراء محادثات بهذا الخصوص فيما ذكرت صحيفة تايمز الهندية نقلا عن مسؤول في الحكومة الفرنسية ان المفاوضات الرباعية ستجري على هامش اجتماعات قمة مجموعة G7 حول عدة مواضيع وكذلك موضوع النفط الا انها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وتابع هذا المسؤول الفرنسي قائلا: ان موضوع ايران سيتم مناقشته في هذا الاجتماع الرباعي حيث اننا سنجتمع لهذا الموضوع يوم غد الثلاثاء.

والجدير بالذكر ان ايران تملك اكبر الذخائر النفطية في العالم الا ان الحظر الاميركي المفروض عليها أدى الى مواجهتها عراقيل في مجال بيع النفط الخام حيث ان انسحاب الرئيس الاميركي السابق ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 حال دون بيع النفط الايراني في الاسواق.

ورغم ان الرئيس الاميركي الحالي «جو بایدن» تسلم زمام السلطة في اميركا بعد وعود قطعها بعودة بلاده الى الاتفاق النووي واعترف اكثر من مرة بفشل سياسة ترامب بممارسة الضغوط القصوى ضد ايران الا انه لم يتخذ اي قرار ملموس لاحياء برنامج العمل المشترك والغاء الحظر الاحادي الجانب المفروض على ايران، بل يلقي الكرة دائما في ملعب الاخيرة ويزعم ان على الاخيرة الالتزام باحياء الاتفاق النووي.