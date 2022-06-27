اجتماع تطبيعي يضم كيان الإحتلال ودولا عربية بإستضافة البحرين

العالم - البحرين

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن ممثلين عن كل من البحرين والإمارات ومصر والمغرب و"إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، سيشاركون، الاثنين، في البحرين في لقاء عمل.

وبحسب الإذاعة العامة، فإن اللقاء يهدف لبلورة قواعد عمل ونظم لقاءات مجموعات العمل المختلفة للدول المذكورة، بشأن تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والتعليم والاقتصاد والتعاون الأمني الإقليمي.

ومن المقرر أن يمثل كيان الاحتلال الاسرائيلي في اللقاء مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، أما الولايات المتحدة الأميركية فستمثلها المسؤولة في الخارجية يائيل لامبرت.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول العلاقات الخارجية في الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، عوديد يوسيف قوله إن السعودية قد تشارك مستقبلا في مثل هذه اللقاءات.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، قد ذكرت في وقت سابق أمس، أن "إسرائيل" تسابق الزمن، لإنجاز خطوات تطبيع إضافية مع السعودية، حتى قبل حلول موعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، في يوليو/تموز المقبل.

وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى سعي تل أبيب للتوصل إلى تفاهمات واتفاق مع الرياض، بشأن السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور من الأجواء السعودية، والموافقة على أن تتم رحلات الحجاج من فلسطينيي الداخل إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وبحسب التفاهمات، التي أوردتها الصحيفة العبرية، أن تكون الرحلات مباشرة من مطار بن غوريون، إلى مطار الرياض دون الحاجة للهبوط في مطار عمان، ثم الانطلاق مجددا إلى السعودية.