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تسجيل وفاة شخص واحد بكورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل وفاة شخص واحد بكورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل وفاة شخص واحد بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الإثنين الى 141 الفا و386 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 352 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و236 الفا و713 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و61 الفا و 916شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و580 الف و810 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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