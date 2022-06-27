الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فلسطين المحتلة : لجنة الكنيست تؤجل مناقشات حله

فلسطين المحتلة : لجنة الكنيست تؤجل مناقشات حله
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أجل رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي وعضو حزب يمينا، نير أورباخ، اليوم الاثنين، مناقشات اللجنة التي كانت ستبحث في حل الكنيست، للمرة الثالثة، وسط تعمق الخلافات بين الائتلاف والمعارضة.

العالم _ فلسطين

ولجنة الكنيست هي إحدى لجان برلمان الاحتلال الإسرائيلي، تتكون من رئيس و10 أعضاء، وهي اللجنة المسؤولة مباشرة عن "دستور الكنيست والشؤون المنبثقة عنه".

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن "المداولات كان من المفترض أن تنطلق في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، فيما لم يعد واضحًا متى ستتم مداولات حل الكنيست وفي أي لجنة برلمانية، بعد التأجيل".

يشار إلى أنَّ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يسعى إلى استكمال التشريع اللازم لحل الكنيست الـ24 اليوم، بينما يعتمد ذلك على رئيس لجنة الكنيست، أورباخ، المنشق عن الائتلاف.

ويتعمد أورباخ تأخير المداولات في لجنة الكنيست، بهدف منح أحزاب المعارضة، وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فرصة لتشكيل حكومة بديلة، من خلال الكنيست الحالي، وعدم التوجه لانتخابات جديدة.

وكان من المقرر أن تبحث لجنة الكنيست، اليوم الاثنين، 11 مشروعًا لقانون حل الكنيست، تمهيدًا للتصويت عليها في الهيئة العامة بالقراءة الأولى.

وتشمل مجالات عمل لجنة الكنيست، وفق تعريفها الرسمي، إضافة إلى الدستور: حصانة أعضاء الكنيست والطلبات حول نزعها، الترتيبات المتنوعة في البرلمان، التوصيات بتركيبة اللجان الدائمة واللجان للمواضيع المعنية وهوية رؤسائها، تحديد مجالات عمل اللجان والتنسيق بينها، تمرير الطلبات المقدمة إلى الكنيست من الجمهور إلى رئيس الكنيست أو اللجان المناسبة، النظر في شكاوى ضد أعضاء الكنيست، مدفوعات أعضاء الكنيست، النظر في الطلبات والشؤون التي لا تخص أي لجنة أو لم تقع ضمن وظائف لجنة أخرى.

روابط ذات صلة

مواقع التواصل تشتعل: الاحتلال يرتعد من المقاومة اللبنانية

الاحتلال الاسرائيلي: حزب الله بنى خطا دفاعيا متقدما

الى غانتس.. من أين ستأتي بالجنود لإحتلال بيروت؟

النخالة يدعو لدعم المقاومة في فلسطين.. جميعنا في مواجهة مشروع واحد وضحية لعدو واحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن: اتحاد كرة القدم يجري تعديلا على مواعيد مباراتين

مؤسسة النفط الليبية تحذر من إعلان "القوة القاهرة"خلال 3 أيام والسبب..

السودان يصدر بيانا جديدا عن سد النهضة الإثيوبي

بشرى من النفط السورية بشأن توزيع المشتقات اعتباراً من اليوم

تونس.. اتحاد الشغل يصعّد ضد الحكومة ويقرّر تنفيذ إضراب عام جديد

لدغة سامة تقود الشرطة الألمانية إلى مزرعة أفاعي