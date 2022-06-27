أميرعبد اللهيان يتوجه إلى أنقرة

العالم - ايران

وغادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حسين أمير عبد اللهيان ، إلى أنقرة تلبية لدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اغلو في أول زيارة له إلى تركيا.

وسيبحث خلال الزيارة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية ، أمس ، أن أمير عبد اللهيان سيزور تركيا . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الاثنين، إن أمير عبد اللهيان سيتوجه إلى تركيا اليوم في جولة ستقوده ايضا إلى تركمانستان لحضور اجتماع لوزراء خارجية بحر قزوين.

وقال خطيب زاده ، ردا على سؤال أحد المراسلين حول ما إذا كانت العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا ستناقش خلال زيارة أمير عبد اللهيان لتركيا : " لم تكن الحرب حلا يوما ابدا واضاف ان العمليات العسكرية لم تكن حلا ابدا والحرب لا تؤدي الى السلام ." وتطرح عدة قضايا على جدول أعمال هذه الزيارة ، بما في ذلك التطورات في سوريا والعراق.