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من قلعة شمع الجنوبية..

لبنان:حزب الله يطلق مسارات للسياحة الجهادية 

لبنان:حزب الله يطلق مسارات للسياحة الجهادية 
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أطلق حزب الله مساراتَ السياحةِ الجهادية في محافظتي الجنوبِ والنبطية في اجواءِ الأربعون ربيعًا التي تشتملُ على أماكنَ مرتبطة بمسيرةِ المقاومة الإسلامية ِفي لبنان.

العالم _ لبنان

من باحة قلعة شمع التي هُزم فيها العدو وعملائُه أُعلن عن المشروع، الذي يضمُ أربعَ مساراتٍ يمكن للمقيمين والسواح سلوكَها للتعرف على التضحياتِ التي بذلها المقاومون لحماية لبنان.

ورعى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم حفل إطلاق هذه المسارات بعد جولةٍ جنوبية، اختتمت في مقامِ شمعون الصفا الملاصِق للقلعة.

وقدم خلال الحفل أيضاً، شرحٌ تفصيلي للمساراتِ الأربعة، والتي تشتملُ على أماكن جهادية ونقاط نفذت فيها المقاومة عمليات استشهادية إضافة إلى منشآتٍ ترفيهيةٍ وثقافيةٍ وبيئيةٍ وأماكنِ استجمامٍ ومحمياتٍ طبيعيةٍ وغيرِها.

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