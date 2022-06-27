لبنان:حزب الله يطلق مسارات للسياحة الجهادية 

العالم _ لبنان

من باحة قلعة شمع التي هُزم فيها العدو وعملائُه أُعلن عن المشروع، الذي يضمُ أربعَ مساراتٍ يمكن للمقيمين والسواح سلوكَها للتعرف على التضحياتِ التي بذلها المقاومون لحماية لبنان.



ورعى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم حفل إطلاق هذه المسارات بعد جولةٍ جنوبية، اختتمت في مقامِ شمعون الصفا الملاصِق للقلعة.

وقدم خلال الحفل أيضاً، شرحٌ تفصيلي للمساراتِ الأربعة، والتي تشتملُ على أماكن جهادية ونقاط نفذت فيها المقاومة عمليات استشهادية إضافة إلى منشآتٍ ترفيهيةٍ وثقافيةٍ وبيئيةٍ وأماكنِ استجمامٍ ومحمياتٍ طبيعيةٍ وغيرِها.