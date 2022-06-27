بوتين يشارك في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

العالم-روسیا

وتابع: "لقد تلقينا دعوة رسمية، وهو أمر مهم للغاية، بالنظر إلى أن الإندونيسيين يتعرضون للضغط والضغط من قبل الدول الغربية. سيتم مناقشة كل هذا وفي 30 يونيو، بالطبع (في الاجتماع بين بوتين وويدودو في الكرملين)، رئيسنا تلقى دعوة، وأجبنا بشكل إيجابي، وقلنا إننا مهتمون بالمشاركة".

وأضاف: "حسنا، بالطبع، سيستمر الحوار حول الموضوعات التي تم التطرق إليها في المحادثة في أبريل، وكذلك حول مجموعة كاملة من القضايا المدرجة على جدول أعمال مجموعة الـ 20 في جاكرتا".

وأضاف أوشاكوف أن بوتين سيستقبل رئيس إندونيسيا بعد زيارته إلى العاصمة التركمانستانية عشق أباد.

وتابع: "في 30 يونيو، مباشرة بعد عودته من عشق أباد، سيستقبل الرئيس نظيره من إندونيسيا، جوكو ويدودو. ستكون هناك زيارة عمل في سياق رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين".

وأكد أن روسيا لديها وجهة نظر إيجابية بشأن مسألة توسيع البريكس، على الرغم من أنها تدرك أنه من الضروري التعامل مع هذه القضية بعناية، وأضاف: "كما تعلمون، من حيث المبدأ، ننظر بشكل إيجابي إلى مسألة التوسع المحتمل لهذه الرابطة، على الرغم من أننا نفهم أننا بحاجة إلى التعامل مع ذلك بعناية فائقة، وبالتالي نقترح تحديد الإجراءات والمتطلبات للمرشحين المحتملين للانضمام إلى البريكس في البداية".

وأضاف: "يفترض تنسيق "بريكس بلس" أنه سيتم إنشاء دائرة دائمة من الأصدقاء. وأظهرت المناقشة التي جرت أن المزيد والمزيد من الأطراف ذوي التفكير المماثل سينضمون إلى مدار البريكس، أولا وقبل كل شيء، من بين البلدان النامية ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ".