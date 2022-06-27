الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر مطلع : مفاوضات الغاء الحظر ستبدا في الدوحة غدا

مصدر مطلع : مفاوضات الغاء الحظر ستبدا في الدوحة غدا
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر مطلع بوزارة الخارجية، ان مفاوضات الغاء الحظر، ستبدا يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اكد المصدر ذاته على ان المفاوضات ستبدا بحضور الفريق الايراني المفاوض.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، ان ايران ستركز خلال الجولة القادمة من المفاوضات، على القضايا العالقة ذات الصلة برفع الحظر وليس الابعاد النووية.

واوضح خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم، أن المحادثات النووية المقبلة ستكون في إحدى الدول المطلة علی الخليج الفارسي؛ مؤکدا "إننا لن نتفاوض حول القضايا النووية التي تمت مناقشتها في فيينا، وانما النقاط العالقة ذات الصلة بالغاء الحظر عن البلاد".

روابط ذات صلة

رويترز: بدء المحادثات النووية في الدوحة غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنطقة العسكرية المركزية اليمنية تحتفي بتخرج دفعة "البأس الشديد"

في خرق جديد للهدنة.. تحالف العدوان يحتجز سفينتي ديزل

أردوغان: سنبدأ عملياتنا في سوريا بمجرد استكمال الحزام الأمني

الاحتلال يهدم بركة زراعية في بلدة بيرزيت ويوقف بناء منازل جنوب بيت لحم

شاهد بالفيديو.. ما وراء زيارة رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني لدمشق؟

مهاجم یطعن عدة أشخاص بسكين داخل مأوى لطالبي اللجوء جنوبي ألمانيا