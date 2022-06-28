النفط يرتفع بعد تعهد مجموعة السبع بعقوبات جديدة على روسيا

العالم - روسيا

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.97 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.9 دولار للبرميل.

في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 109.57 دولار للبرميل.

وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر". مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على مالية روسيا.

وأغلق الخامان القياسيان منخفضين لثاني أسبوع على التوالي نهاية الأسبوع الماضي، بينما عززت زيادات في أسعار الفائدة في اقتصادات كبرى الدولار وأذكت مخاوف من ركود عالمي.